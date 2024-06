Fotografije dneva (20. 6.)

Galerija

Člani osebja Oceanografic Oceanarium v Valencii hranijo enega od dveh belug, Plombirja in Mirando, iz delfinariuma NEMO v Harkovu v Ukrajini, potem ko sta bila rešena in prepeljana v Valencio s tvegano mednarodno operacijo po kopnem in po zraku. Foto: Marc Domenech/Afp