Fotografije dneva (22. 4.)

Na območju mošeje Al Aksa so danes izbruhnili novi spopadi med palestinskimi protestniki in izraelsko policijo. Po jutranji molitvi so izbruhnili izgredi, med katerimi naj bi Palestinci v policiste med drugim metali kamne. Spopadi naj bi se nato preselili do Zidu žalovanja, kjer so potekale judovske molitve. Policija je posredovala z uporabo solzivca in gumijastih nabojev. Glede na navedbe palestinskega Rdečega polmesca je bilo ranjenih 31 Palestincev, od katerih so 14 prepeljali v bolnišnico. Foto: Ahmad Gharabli/Afp