Fotografije dneva (25. 2.)

Divja ovca po imenu Baarack, ki je po nekaterih ocenah tavala po avstralskih prostranstvih vsaj pet let, preden so jo našli in ostrigli, je imela po letih nenadzorovane rasti na sebi kar 35 kg volne. Sedaj se nahaja na farmi v Lancefieldu v avstralski zvezni državi Victoria. FOTO: Afp