Fotografije dneva (25. 4.)

Galerija

Sudanski begunci v begunskem taborišču Touloum v provinci Wadi Fira v Čadu polnijo kanistre z vodo. Zaradi državljanske vojne v Sudanu je 13 milijonov razseljenih oseb in beguncev, med katerimi je veliko otrok in žensk, ki so poročale o posilstvu. Konflikt je povzročil razselitev 13 milijonov ljudi, od tega 8,6 notranje razseljenih oseb in 3,8 milijona beguncev. Foto: Joris Bolomey/Afp