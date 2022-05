Fotografije dneva (25. 5.)

Odpri galerijo

Gostje v kostumih baročnega sloga se sprehajajo po dvorani ogledal v palači Chateau de Versailles v okviru šeste izdaje gala večera Fetes Galantes, katerega tema je kraljeva poroka Marie Antoinette in Ludvika XVI. Namen vsakoletnega plesa v kostumih je poustvariti baročni blišč bleščečih dvornih pojedin kralja sonca, ki so bile organizirane za razkazovanje bogastva in moči najdlje vladajočega francoskega monarha. Z vstopnico, ki stane več kot petsto evrov, se lahko gostje sprehodijo po zasebnih apartmajih gradu, ki je uvrščen na seznam svetovne dediščine in ena največjih francoskih turističnih znamenitosti. Foto: Ludovic Marin/Afp