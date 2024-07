Fotografije dneva (25. 7.)

Galerija

Število smrtnih žrtev obsežnega zemeljskega plazu na jugu Etiopije se je povzpelo na 229, medtem ko se skušajo domačini z rokami in lopatami dokopati do pogrešanih. Lokalne oblasti so potrdile, da je v plazu po zadnjih podatkih umrlo 148 moških in 81 žensk. Najmanj pet ljudi jim je uspelo rešiti iz plazu. Največ ljudi naj bi obsežen plaz pokopal pod seboj, ko so skušali nemudoma po prvem plazu pomagati prebivalcem ene od hiš. Foto: Afp