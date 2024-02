Fotografije dneva (27. 2.)

Odpri galerijo

ZN sporoča, da je v Gazi na robu lakote 2,3 milijona ljudi. Izrael je zaporo Gaze, ki jo izvaja od leta 2007, po 7. oktobru zaostril v obleganje in območju odreka dobavo hrane, vode, zdravil in goriva. Šele decembra je odprl eno vstopno točko za dobavo humanitarne pomoči na jugu Gaze, kjer izraelske sile izvajajo dolgotrajne in podrobne preglede pomoči, izraelski protestniki pa preprečujejo vstop tovornjakov s pomočjo v Gazo. Foto: Afp