Fotografije dneva (27. 9.)

Galerija

Wanjiru Wanjira, aktivistka in ustanoviteljica Centra za socialno pravičnost Mathare, in njen kolega Kasmuel McOure, glasbenik, ki je postal aktivist, tolažita starejšo prebivalko, katere dom je bil porušen med rušenjem delov sluma Mathare, ki ga je sponzorirala kenijska vlada. Zaradi rušenja je po hudih poplavah več sto ljudi ostalo brez zatočišča. V Nairobiju kot prostovoljca poučujeta prebivalce tega revnega geta. Po množičnih protestih proti režimu predsednika Williama Ruta zaradi predlaganih visokih davkov, ki jih spremlja korupcija, se vse več posameznikov odpravlja na ulice, da bi opozorili na neuspehe vlade pri izpolnjevanju volilnih obljub in omejevanju državljanskih svoboščin, zlasti govora, zbiranja, tiska in peticij. Foto: Tony Karumba/Afp