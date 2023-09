Fotografije dneva (28. 9.)

Odpri galerijo

Na Zemlji so pol letu dni bivanja na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) pristali dva ruska kozmonavta Sergej Prokopjev in Dmitrij Petelin ter ameriški astronavt Francisco Rubio. Nasin astronavt je postavil nov ameriški rekord za najdaljše bivanje v vesolju, 371 dni. Je prvi Američan, ki je v vesolju preživel več kot leto dni. Svetovni rekord sicer znaša 437 dni in ga je sredi 90. let prejšnjega stoletja postavila Rusija. Foto: Handout/Afp