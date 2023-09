Fotografije dneva (27. 9.)

Odpri galerijo

Begunci na kontrolni točki Lachin čakajo v avtomobilu, da bi prečkali mejo in odšli iz Karabaha v Armenijo. Več sto vozil se je včeraj iz Gorskega Karabaha odpravljalo v Armenijo po bliskoviti ofenzivi proti separatistični enklavi. Tok vozil je bil neprekinjen, družine so svoje imetje nalagale na avtomobile in se le za nekaj sekund ustavile na zadnji azerbajdžanski kontrolni točki pred vstopom v Armenijo. Foto: Emmanuel Dunand/Afp