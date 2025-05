Fotografije dneva (5. 5.)

Galerija

Lutki ondel-ondel prevažajo na strehi motornega tricikla v Džakarti. Ondel-ondel so velikanske tradicionalne lutke iz kulture Betawi v Džakarti, ki so se prvotno uporabljale pri obredih in prazničnih sprevodih za odganjanje zlih duhov. Običajno se pojavljajo v paru moškega in ženske, z nastopajočim, ki upravlja lutko iz notranjosti in tradicionalno glasbo, zdaj pa se pogosto uporabljajo v uličnih predstavah. Foto: Yasuyoshi Chiba/Afp