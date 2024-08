Fotografije dneva (6. 8.)

Galerija

Pred vojaško bazo Tel HaShomer blizu Tel Aviva izraelska policija obkroža protestnike med demonstracijami ultraortodoksnih Judov na prvi dan, ko so morali verni judovski moški po sodni odločbi na obvezno služenje vojaškega roka. Ultraortodoksni semeniščniki, ki so bili v preteklosti izvzeti iz obveznega služenja vojaškega roka, so vpoklicani, ker izraelska vojna v Gazi in morebitni spopad s Hezbolahom na severni meji zmanjšujeta sredstva in spodbujata odpor do tistih, ki jim ni treba služiti. Foto: Oren Ziv/Afp