Fotografije dneva (8. 3.)

Danes je dan žena. Še vedno krivičen in neenakopraven položaj žensk se v svoji najslabši luči odraža na nedostojno nizkih pokojninah starejših žensk. Za zmanjševanje neenakosti na podlagi spola so potrebni številni ukrepi, ozaveščati o pravicah žensk in enakosti spolov pa je treba začeti že v zgodnjem otroštvu in nadaljevati v okviru vseživljenjskega učenja. Foto: Jože Suhadolnik