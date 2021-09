Fotografije dneva (8. 9.)

Odpri galerijo

Ameriški predsednik Joe Biden objema osebo, med obiskom soseske v New Jerseyju, ki jo je prizadel orkan Ida. Biden se je v torek odpravil v New York in New Jersey, ki ju je opustošil orkan Ida le nekaj dni po pregledu škode, ki jo je orkan Ida povzročil v Louisiani. Biden, ki verjame v zeleno gospodarstvo trdi, da je ekstremno vreme v ZDA to poletje napovednik hujših podnebnih sprememb, ki prihajajo. FOTO: Mandel Ngan/Afp