Fotografije tedna

Odpri galerijo

Ameriški predsednik Joe Biden pozdravlja kanadskega premierja Justina Trudeauja v Ovalni pisarni Bele hiše. Voditelji ZDA, Kanade in Mehike so se na vrhu v Beli hiši v četrtek dogovorili, da lahko sodelujejo in dokažejo, da demokracije delujejo, vendar pa so vprašanja glede migracij, trgovine, podnebnih sprememb in drugih zadev ostala brez konkretnih odgovorov. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters