Fotografije tedna

Galerija

Mati pomaga otroku čez ograjo iz bodeče žice v kraju Eagle Pass v Teksasu, potem ko želi družina iz Mehike vstopiti v ZDA. Wilfredo in Nataly z dvema otrokoma na ramenih skočita v reko Rio Grande z mehiške obale. Voda jima sega do pasu. Izogneta se vrsti boj, ki jih je država Teksas postavila, da bi jima preprečila prehod, in se odpravita proti ZDA. Prečkata reko iz Piedras Negrasa v zvezni državi Coahuila in poiščeta nasprotni breg v mestu Eagle Pass na jugu Teksasa, katerega guverner, republikanec Greg Abbott, je reko militariziral, da bi preprečil vstop migrantom. Foto: Suzanne Cordeiro/Afp