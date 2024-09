Francija zahteva izredno zasedanje Varnostnega sveta o Libanonu

Stalna članica Varnostnega sveta ZN Francija je v ponedeljek zahtevala izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN zaradi zaostrovanja razmer med Izraelom in Libanonom, so potrdili slovenski diplomati, ki septembra predsedujejo najpomembnejšemu organu svetovne organizacije. Zasedanje bo predvidoma v naslednjih dneh.

»Zahteval sem, da se ta teden v zvezi z Libanonom izredno sestane Varnostni svet,« je v ponedeljek v Generalni skupščini ZN povedal francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot in pozval vse strani, naj se izognejo regionalnemu požaru, ki bi bil uničujoč za vse.

Najbolj smrtonosni konflikt v zadnjih 20 letih

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi zaostrovanja razmer in velikega števila civilnih žrtev, je sporočil njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric potem, ko je Izrael izvedel velik napad na Libanon, v katerem je bilo po podatkih libanonskih oblasti najmanj 492 smrtnih žrtev. Med njimi je bilo 35 otrok, 1645 je ranjenih. Tuji mediji opozarjajo, da je to najbolj smrtonosni konflikt med državama v zadnjih 20 letih. Napadi so se nadaljevali tudi ponoči, Izrael je razglasil izredne razmere. Predsednik vlade Benjamin Netanjahu je medtem izjavil, da je to šele začetek.

Tuji voditelji medtem iščejo rešitev. Ameriški predsednik Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris sta se včeraj v Washingtonu vsak posebej srečala z voditeljem Združenih arabskih emiratov šejkom Mohamedom bin Zajedom in z njim razpravljala o konfliktu na Bližnjem vzhodu in v Sudanu, so sporočili iz Bele hiše.

Biden je pred srečanjem dejal, da so ga seznanili z razvojem dogodkov glede Libanona in da si prizadeva za umiritev razmer.

Neimenovani visoki predstavnik ameriške vlade je v ponedeljek v New Yorku dejal, da so predstavili konkretne pobude za olajšanje krize v Libanonu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

O podrobnostih ni govoril, vendar pa je dejal, da bodo o tem v času splošne razprave svetovnih voditeljev ta teden na ZN v New Yorku govorili državni sekretar Antony Blinken in drugi visoki ameriški uradniki.

Ponovil pa je, da ZDA nasprotujejo kopenski ofenzivi Izraela na Libanon. »Ne verjamemo, da bo kopenska invazija na Libanon prispevala k zmanjšanju napetosti v regiji, k preprečevanju spirale stopnjevanja nasilja in smo osredotočeni, da izkoristimo ta teden za raziskovanje teh idej in ugotovimo, ali lahko najdemo izhod,« je dejal.

Libanon ne sme postati nova Gaza

Kitajski zunanji minister Wang Yi je medtem v pogovorih z libanonskim kolegom v New Yorku izrazil podporo Bejrutu in obsodil dejanja Izraela, ki jih je označil za nekritične napade na civiliste. »Ne glede na to, kako se bodo razmere spremenile, bomo vedno na strani pravičnosti, na strani svojih arabskih bratov, vključno z Libanonom,« je dejal po poročanju AFP.

Zaskrbljenost je včeraj izrazila tudi Slovenija. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je opozorilo, da Libanon ne sme postati naslednja Gaza: »Pozivamo k čimprejšnjemu izvajanju resolucije 1701 in izpostavljamo potrebo po zadržanosti. Prekinitev ognja potrebujemo takoj, saj je treba tlakovati pot k trajnemu miru v regiji,« je na omrežju X zapisalo ministrstvo, ki je z resolucijo mislilo poziv Varnostnega sveta ZN h končanju sovražnosti med Izraelom in Hezbolahom.