Hezbolah potrdil smrt dveh visokih poveljnikov

Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je potrdilo, da je v petkovem izraelskem napadu na Bejrut umrl visoki poveljnik skupine Ibrahim Akil, o čemer je že pred tem poročala izraelska vojska. Skupno število žrtev se je povzpelo na 14, najmanj 66 je bilo ranjenih.

Izraelska vojska je v napadu, ki zaznamuje novo stopnjevanje napetosti v regiji, zadela gosto naseljeno južno predmestje Bejruta, ki velja za utrdbo Hezbolaha. Na območju so zavladale kaotične razmere, najmanj ena stavba se je porušila, več je bilo huje poškodovanih.

Izrael je poročal, da so v napadu ubili Akila in še več drugih visokih predstavnikov gibanja, ki naj bi se sestajali v podzemnih prostorih pod stanovanjsko stavbo. Glede na trditve izraelske vojske so načrtovali napad, v okviru katerega bi se infiltrirali v izraelske skupnosti in ubijali civiliste.

V petek zvečer je po poročanju tujih tiskovnih agencij tudi Hezbolah potrdil smrt Akila in ga označil za enega svojih velikih »džihadističnih voditeljev«. Akil je spadal med ustanovne člane gibanja, ki deluje s podporo Irana, in bil dejaven zlasti v vojaškem krilu šiitske milice. Veljal je za drugega moža gibanja za Fuadom Šukrom, ki je bil ubit v julijskem napadu Izraela na Bejrut.

Hezbolah je sporočil, da je bil ubit ubit tudi Ahmed Mahmud Vahbi, ki je po navedbah gibanja dolgo vodil vojaške operacije elitnih sil Radvan v podporo Hamasu.

Med Izraelom in Hezbolahom, ki trdi, da deluje v podporo palestinskega islamističnega gibanja Hamas, se v zadnjem času krepijo napetosti in obstreljevanje. Napadi so se začeli po izbruhu vojne v Gazi oktobra lani, razmere pa so se dodatno zaostrile po nizu eksplozij komunikacijskih naprav pripadnikov Hezbolaha ta teden, za katerim naj bi stal Izrael in v katerih je bilo ubitih več deset ljudi. Po intenzivnem izraelskem obstreljevanju v četrtek je Hezbolah v petek na sever Izraela izstrelil več deset raket, po navedbah izraelske vojske 140.

Volker Türk zgrožen nad razsežnostjo napadov v Libanonu

Na temo razmer v Libanonu je bilo v petek posebno zasedanje Varnostnega sveta ZN. Večina članic je obsodila napade z uporabo eksploziva v komunikacijskih napravah, ki so povzročile žrtve tudi med civilisti in otroki, ter svarila pred nevarnostjo nove vojne. Izrael odgovornosti za napade ni prevzel, vendar pa v Varnostnem svetu ZN ni bilo dvoma o tem.

»Obsojamo nedavne eksplozije v Libanonu in Siriji. Ta napad brez primere je povzročil smrtne žrtve in poškodbe med civilisti, povzročil strah in dodatno destabiliziral regijo. Eksplozije so bile uničujoče usklajene, pri čemer je bilo ranjenih ali mrtvih več sto ljudi, med njimi tudi otroci. Vstopamo v nove nevarne okoliščine,« je v svojem nastopu dejal predsedujoči Varnostnemu svetu ZN veleposlanik Samuel Žbogar.

Rože in libanonska zastava pred libanonskim veleposlaništvom v Teheranu po eksploziji pozivnikov po Libanonu FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters

Varnostni svet sta z novim razvojem dogodkov seznanila generalna podsekretarka ZN Rosemary DiCarlo in visoki komisar za človekove pravice ZN Volker Türk, govore pa so opravili tudi zunanji minister Libanona in predstavniki Irana, Sirije in Izraela.

Volker Türk FOTO: Cristina Chiquin/Reuters

»Zgrožen sem nad razsežnostjo napadov 17. in 18. septembra na civiliste v Libanonu, kjer so eksplozije pozivnikov in drugih elektronskih naprav ubile najmanj 37 ljudi, med njimi dva otroka, in jih ranile več kot 3400,« je dejal Türk in dodal, da gre za povsem nov razvoj na področju vojskovanja.

»To ne sme postati nova normalnost. Vojne imajo pravila. Nasilje se lahko uporabi le za veljavne vojaške cilje. Mednarodno pravo obstaja za zaščito vseh ljudi, tudi v vojni. Usklajeni napadi na več tisoč posameznikov brez upoštevanja okoliščin, kje se nahajajo in kdo je okrog njih, kršijo mednarodno humanitarno pravo,« je dejal, dodal, da je namerno širjenje terorja med civilisti vojni zločin, ter pozval k neodvisni mednarodni preiskavi.

Do napadov je prišlo sredi bojev med Izraelom in Hezbolahom, ki so od 8. oktobra lani po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje zahtevali več kot 500 ljudi, več kot 2400 ljudi pa je bilo ranjenih in 110.000 jih je moralo zapustiti domove. Izraelska vlada je poročala o 48 ubitih v Izraelu in več kot 63.000 razseljenih.

Člani Varnostnega sveta so po vrsti obsojali brezobzirne napade z elektronskimi napravami in žrtve med civilisti, zahtevali neodvisno preiskavo in dodajali zahteve po premirju v Gazi in izpustitvi talcev.

Žbogar pozval h kaznovanju odgovornih

Libanonski minister Abdala Bou Habib je zatrdil, da želi Izrael nalašč potegniti njegovo državo v novo vojno na Bližnjem vzhodu, izraelski veleposlanik Danny Danon pa je zatrdil, da Izrael nima namena začeti vojno v Libanonu, vendar se bo Hezbolah umaknil od meje z Izraelom na tak ali drugačen način. Napadov ni priznal, je pa dejal, da bo Izrael storil vse za zaščito svojih državljanov.

Prihod reševalnih vozil na pogreb umrlih v eksploziji pozivnikov, kjer so eksplodirali voki-tokijii. Znova je umrlo več ljudi. FOTO: Fadel Itani/AFP

Žbogar je opozoril, da je uporaba podtaknjenih bomb po mednarodnem pravu prepovedana in pozval h kaznovanju odgovornih za napade. Izrazil je zaskrbljenost nad zaostrovanjem ob tako imenovani modri črti na meji med Izraelom in Libanonom in zgroženost nad posledicami spopadov za civiliste. Pozval je k umirjanju razmer.

»Že skoraj leto dni svarimo pred provokacijami in stopnjevanjem, ki bi še poslabšale razmere na Bližnjem vzhodu. Že prej smo povedali, da lahko vsako od teh zaostrovanj preraste v samostojen konflikt ali pa zajame celotno regijo. Zato menimo, da mora biti edina pot naprej diplomacija,« je dejal.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je manipulacijo elektronskih naprav na daljavo označil za nevaren presedan, eksplozije pa za veliko kršitev libanonske suverenosti.

Kitajski veleposlanik Fu Cong je pozval Izrael, naj se znebi svoje obsedenosti za uporabo oborožene sile, namestnik ameriške veleposlanice Robert Wood pa je dejal, da nobena država ne bi prenašala 11 mesecev nenehnega bombardiranja teroristične organizacije na drugi strani meje.