Izrael stopnjuje napade na Libanon, do velike vojne manjka le korak

Izraelsko vojaško letalstvo je danes izvedlo največje napade na cilje Hezbolaha v južnem in osrednjem Libanonu do zdaj. »Taktično obstreljevanje« med libanonskim šiitskim gibanjem in Izraelom, ki se je začelo 8. oktobra lani, je v zadnjih dneh – po eksplozijah na tisoče Hezbolahovih komunikacijskih naprav – preraslo v vojno med stranema, ki sta se vse od grozljivega poletja 2006 izogibali stopnjevanju konflikta, zavedajoč se obojestranske eksistencialne grožnje in ogroženosti.

Po poročanju libanonske tiskovne agencije NNA je izraelsko vojaško letalstvo danes zjutraj med drugim v pol ure izvedlo kar 80 napadov na območje Nabatije na jugu Libanona. Število smrtnih žrtev narašča. Do nove velike vojne je le še korak.