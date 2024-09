Tesno hrvaško-slovensko sodelovanje

Hrvaška komisarka Dubravka Šuica je bila v prejšnjem mandatu Ursule von der Leyen podpredsednica evropske komisije, zadolžena za demokracijo in demografijo. V novi sestavi komisije bo vodila resor za Sredozemlje in južno soseščino, vključno s severno Afriko in Bližnjim vzhodom. Njena naloga bo tudi nova strategija EU v prihodnji povojni ureditvi v Gazi.

Ta resor bo pokrival tudi nadzor nad migracijami (v okviru sporazumov med EU in Tunizijo, Egiptom, Mavretanijo in Libanonom) ter sodelovanje na področju energije. Ursula von der Leyen je dosedanji resor za soseščino in širitev (zanj je bil zadolžen Madžar Olivér Várhelyi) razdelila na dva dela: poleg omenjenega dela, ki ga bo pokrivala Šuica – s čimer naj bi EU okrepila svojo vlogo na območju Sredozemlja –, bo za drugi del predvidoma skrbela slovenska komisarka Marta Kos, ki naj bi bila zadolžena za širitev in vzhodno soseščino, vključno z Ukrajino.

Odnos EU s Turčijo (ki sicer ostaja kandidatka, a so pogajanja zastala) bo razdeljen med oba resorja. Obe komisarki bosta morali tesno sodelovati z novo visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednico komisije Kajo Kallas.

Šuica je dolgoletna zaveznica Ursule von der Leyen in podpredsednica njene desnosredinske skupine EPP. Je tudi predsednica ženske zveze v EPP. Preden je zasedla mesto komisarke, je bila evropska poslanka, še pred tem pa je bila dva mandata županja Dubrovnika in hkrati tudi poslanka v hrvaškem saboru.

Med letoma 2012 in 2016 je bila tudi podpredsednica stranke HDZ. Ko je bila pred petimi leti prvič imenovana za komisarko, se je na zaslišanju morala zagovarjati zaradi domnevno nepojasnjenega povečanja premoženja (bila naj bi solastnica vile v Dubrovniku, hiše v Cavtatu, na Pelješcu in v BiH ter stanovanj v Dubrovniku in Zagrebu, poleg tega naj bi imela še tri avtomobile in jahto). Pojasnila je, da premoženje izvira predvsem od moževega dela na plovbah.