Izraelska vojska nadaljuje napade na Hezbolah v Libanonu

Izraelska vojska je davi sporočila, da nadaljuje napade na proiransko šiitsko gibanje Hezbolah v Libanonu. Pri tem je napovedala še obsežnejše in natančnejše napade, libanonskim državljanom pa svetovala, naj se izogibajo ciljem Hezbolaha na jugu Libanona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Izraelska vojska trenutno izvaja obsežne napade na teroristične cilje, ki pripadajo teroristični organizaciji Hezbolah v Libanonu,« je vojska davi sporočila na Telegramu.

Libanonskim državljanom je svetovala, naj se »držijo proč od ciljev« Hezbolaha na jugu Libanona, in dodala, da se bodo napadi na islamistično gibanje nadaljevali tudi v prihodnje, poroča AFP.

»Civilistom v libanonskih vaseh, ki so v stavbah in na območjih, ki jih Hezbolah uporablja v vojaške namene, na primer za skladiščenje orožja, svetujemo, naj zaradi lastne varnosti nemudoma poiščejo zatočišče,« je dejal tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari.

Dodal je, da bo izraelska vojska izvajala »večje in natančnejše napade na teroristične cilje, ki so se razširili v Libanonu«.

Po napadu na šolo v begunskem taborišču Nuseirat na območju Gaze pa je v nedeljo sporočila, da je napadla poveljniški center gibanja Hamas v stavbi, poročajo tuje tiskovne agencije. »Poveljniški in nadzorni center je bil del kompleksa, ki je pred tem služil kod šola, uporabljali so ga teroristi Hamasa za načrtovanje in izvajanje terorističnih napadov na enote izraelske vojske in državo Izrael,« je sporočila.

Pri tem ni navedla podatkov o morebitnih žrtvah, palestinska tiskovna agencija Wafa pa navaja, da so v napadu umrli najmanj trije ljudje, več pa je bilo ranjenih.

Izraelska vojska poudarja, da je sprejela številne ukrepe za zmanjšanje tveganja poškodovanja civilistov v napadu. »Hamas sistematično krši mednarodno pravo z brutalnim izkoriščanjem civilnih ustanov in prebivalstva kot živega ščita za teroristične dejavnosti,« so dodali, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po podatkih lokalnih zdravstvenih oblasti v Gazi je bilo od začetka vojne, ki so jo sprožili napadi 7. oktobra, na območju Gaze ubitih več kot 41.400 ljudi.