Frančiškovo najtežje in najbolj nevarno potovanje

Zaradi bolezni papeža v Bagdadu ne bo mogel sprejeti in spremljati vatikanski veleposlanik slovenskega rodu, papeški nuncij Mitja Leskovar, ki je zaslužen za politične, verske in varnostne priprave projekta. Ker je bil v soboto na testu pozitiven, je moral v karanteno. Turnejo, ki jo je pripravil ob tisočih ovirah in težavah, bo spremljal po televiziji.