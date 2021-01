Francoska policija končala večdnevno zabavo

Na zabavi na severu Francije se je zbralo okoli 2500 oseb. FOTO: Jean-Francois Monier/AFP

Na silvestrovo se je v nekem skladišču v kraju Lieuron v francoski pokrajini Bretanja na nelegalni rejv zabavi zbralo okoli 2500 ljudi. Zabava je trajala ves novoletni dan in se nadaljevala do danes zjutraj, ko je dokončno ukrepala policija, ki je tudi oglobila zabave željne in organizatorje. Številni so se pred tem še spopadli s policijo, zažgali so avtomobil, poroča BBC. V policiste so metali vse, kar jim je prišlo pod roke, vsaj trije policisti so bili poškodovani. Na zabavo so številni pripotovali tudi iz Velike Britanije in Španije.Že v petek so oblasti okoli skladišča postavili sanitarno kontrolo in vsakega, ki je zapustil zabavo napotili v samoizolacijo za sedem dni. Eden izmed udeležencev je povedal, da se v prostoru niso držali predpisane fizične razdalje, številni so nekaj ur spali v avtomobilih in se nato vrnili na zabavo, na kateri so tudi postregli s hrano in pijačo.V petek so nato na kriznem sestanku na notranjem ministrstvu odločili, da policija zgodbo danes zjutraj dokončno konča. Policija je izdala več kot 1200 denarnih kazni, ker so kršili policijsko uro, niso nosili mask in se udeležili prepovedanega srečanja. Organizatorjem so zaplenili tovornjake z ozvočenjem in drugo opremo. Aretirali so pet oseb.Francija je med prazniki uvedla stroge ukrepe, med drugim policijsko uro med 20. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Več kot 100.000 policistov je delovalo v teh dneh, da so prekinjali zabave. Francija je do zdaj zabeležila več kot 2,6 milijona primerov okužb in več kot 64.000 smrti, povezanih s covidom-19.