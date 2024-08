Francoski predsednik na odmevnem in donosnem obisku v Srbiji

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija in njene članice potrebujejo močno in demokratično Srbijo pod njihovim okriljem, prav tako Srbija potrebuje močno in suvereno EU, da brani­ njene interese ob spoštovanju njene identitete. Tako je pred prihodom v Srbijo v avtorskem besedilu zapisal francoski predsednik Emmanuel Macron. Dvodnevni obisk, ki se bo danes končal v Novem Sadu, naj bi poglobil odnose med državama. Nad visokim gostom so v Srbiji­ navdušeni, francoski mediji pa očitajo Macronu pobeg pred ­notranjepolitično krizo.

Včeraj popoldne je na dvodnevni obisk v Srbijo prispel francoski predsednik Emmanuel Macron. Obisk se dogaja v kritičnem trenutku tako za gosta kot za gostitelja, srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Medtem ko je Francija sredi politične krize, ko še išče novega predsednika vlade in njene člane, se Vučić otepa serije protestov okoljevarstvenih nevladnih skupin, razburjenih zaradi vladnih načrtov za začetek izkopavanja litija, ki mu zaradi velikega povpraševanja in uporabnosti v baterijah za električna vozila rečejo tudi belo zlato.