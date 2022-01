Friedrich Merz z visoko podporo na čelo CDU

V nadaljevanju preberite:

Friedrichu Merzu je v tretjem poskusu le uspelo postati predsednik CDU. Do položaja so mu pomagali člani stranke, ki so tokrat, za razliko od vseh preteklih volitev, imeli glavno besedo pri izbiri novega predsednika. Merz, ki velja za bolj konzervativnega med konzervativci, je napovedal pripravo novega programa stranke, kanclerju Olafu Scholzu pa dihanje za ovratnik iz opozicije.