Ganljivi trenutki slovesa od priljubljenega papeža so obšli svet (FOTO)

Ljudje so se na Trgu svetega Petra, kjer je potekalo bogoslužje za pokojnim papežem Frančiškom, začeli zbirati ob 6. uri, ko so pristojni omogočili vstop.

Pogreb papeža Frančiška. FOTO: Kevin Coombs/Reuters

Na današnjem pogrebu v Vatikanu je prisotnih 162 tujih delegacij, vključno več deset voditeljev držav in organizacij ter monarhi. Med njimi so tako ameriški predsednik Donald Trump, predsednik Ukrajine Volodomir Zelenski kot voditelji večine evropskih držav in evropskih institucij.

Pogreba se iz Slovenije udeležujeta med drugim predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob.

