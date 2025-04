Napovedana skromen pogreb in bogata udeležba

Današnje slovo od papeža Frančiška bo tudi prvovrstni politični dogodek; poleg večstotisoč vernikov iz vsega sveta ga bo v Rimu na zadnjo pot pospremilo najmanj 130 tujih delegacij, vključno s 50 voditelji držav in desetimi monarhi. Po udeležbi visokih gostov bo med celinami najmočneje zastopana Evropa. Na pogrebu bosta tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob.

Pokojni Jorge Mario Bergoglio je poskušal s svojimi zadnjimi željami vplivati na to, kako bo pokopan, ni pa imel dosti besede pri tem, kdo bo prišel na njegov pogreb. »Vsi hočejo biti zraven, ko se bo svet poslovil od papeža, pa naj so se za njegovega življenja strinjali z njim ali ne.« Besede, s katerimi je Delo pred dvema desetletjema pospremilo priprave na pogreb Janeza Pavla II., zelo ustrezno opisujejo tudi okoliščine, v katerih se bo svet poslovil od papeža Frančiška. Veledogodka mnogi iz takšnih in drugačnih razlogov namreč ne bodo želeli zamuditi.

Trump prihaja v Rim

Do včeraj se je v baziliki Sv. Petra pokojnemu papežu poklonilo 150,000 ljudi. FOTO: Andrej Isakovic/Afp

Udeležba, po vsem sodeč, ne bo dosegla tiste s pogreba, ko se je v Rim po nekaterih ocenah zgrnilo več milijonov žalujočih in dvesto tujih delegacij iz 80 držav sveta, a bo kljub temu impresivna. Konec tedna bodo v večnem mestu preživeli številni tuji državniki, politični in verski voditelji, manjkale ne bodo niti kronane glave, na čelu z belgijskim kraljem, monaškim princem, španskim kraljemin britanskim prestolonaslednikom, valižanskim princem

»Z Melanio greva na pogreb papeža Frančiška v Rim,« je pred dnevi prek družbenega omrežja x naznanil tudi ameriški predsednik Donald Trump in dodal, da se s prvo damo »veselita« udeležbe. Republikančev odnos s pokojnim papežem so na trenutke opisovali kot burnega, še posebno po Frančiškovih kritikah Trumpove priseljenske politike med njegovim prvim mandatom, na katerem je predsednik odgovoril na svoj tipični nediplomatski način.

Večina evropskih držav bo v Rim poslala najmanj enega visokega predstavnika. Slovenijo bosta zastopala Nataša Pirc Musar in Robert Golob. Pogreb bo tudi priložnost za neformalna srečanja med voditelji.

V tem pogledu lahko o razlogih za Trumpovo veselje nad potjo v Rim zgolj ugibamo, a pogreb bo po ocenah opazovalcev vsekakor priložnost za neformalna srečanja med visokimi predstavniki držav, ki bodo potekala ob robu žalnih slovesnosti.

»Z Melanio greva na pogreb papeža Frančiška v Rim,« je pred dnevi prek družbenega omrežja x naznanil tudi ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Večina evropskih držav bo v italijansko prestolnico poslala najmanj enega visokega predstavnika, mnoge med njimi dva. V to skupino poleg Belgije, Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Irske, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Švedske in Združenega kraljestva spada tudi Slovenija, ki jo bosta zastopala predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob. Pokojnemu papežu se bo z udeležbo poklonil tudi prvi dvojec Evropske unije – predsednik evropskega sveta António Costa in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Nerodnih srečanj ne gre izključiti

Svetovni voditelji so se v Vatikanu nazadnje zbrali na pogrebu zaslužnega papeža Benedikta XVI., in sicer januarja leta 2023. FOTO: Massimo Valicchia/Reuters

Močno zastopanost evropskih držav bo dopolnil ukrajinski predsednik, ki ga v Rimu pričakujejo skupaj s soprogo. Kot je pred dnevi ugotavljal Guardian, bo njegovo morebitno naključno srečanje s Trumpom, ki Zelenskega redno opisuje kot enega od krivcev za vojno v Ukrajini, dokaz, da so pogrebi papežev hkrati tudi shajališča voditeljev, ki bi se v nasprotnem primeru težko znašli ob istem času na istem kraju.

Poleg generalnega sekretarja Združenih narodov Antónia Guterresa bo v Italijo dopotovalo tudi več afriških, azijskih in južnoameriških voditeljev, med njimi argentinski predsednik Javier Milei, in sicer kot predstavnik države, iz katere je izviral pokojni Bergoglio.