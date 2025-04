Verniki ob dolgi poti do groba

Danes bodo papeža Frančiška pospremili na zadnjo pot med bazilikama svetega Petra in Marije Snežne, ki si jo je izbral za svoje poslednje počivališče. Potem ko se nu je do večera poklonilo 250.000 vernikov, so sinoči krsto obredno zaprli, današnja slovesnost pa se začenja ob deseti uri. Obred zaprtja krste je po protokolu vodil kardinal Kevin Farrell, ki do izvolitve novega papeža tudi vodi tekoče zadeve Svetega sedeža.

Zadnje Pocivalisce Papeza Franciska

Čeprav si je papež zaželel preprost pogreb, v preprosti krsti in preprosto zadnje bivališče , pa je izvedba slovesnosti zaradi veliko javnih osebnosti, novinarjev in vernikov, ki bodo spremljali procesijo, zahteven organizacijski zalogaj. Frančišek bo namreč prvi papež, ki bo po več kot sto letih pokopan zunaj Vatikana, zaradi česar je pomemben del pogrebne slovesnosti tudi organizacija procesije do bazilike Marije Snežne ali Marije Velike v središču Rima, ene od štirih papeških cerkva. Do bazilike, ki jo je papež pogosto obiskoval, zadnjič na cvetno nedeljo, je približno pet do šest kilometrov poti, ob kateri bo na papeževo krsto čakalo več tisoč vernikov.

Pogrebno bogoslužje na Trgu svetega Petra bo ob deseti uri, vendar se bodo priprave začele precej prej. Škofje in nadškofje bodo na prizorišče začeli prihajati ob pol devetih, za vernike – pričakujejo jih približno 200.000 –, ki bodo slovesnost spremljali od daleč, so na Trgu svetega Petra postavili več velikih zaslonov.

Pogrebno bogoslužje bo vodil italijanski kardinal in dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re, ki je marca leta 2013 tudi vodil konklave, na katerem je bil Jorge Maria Bergoglio izvoljen za papeža. Vsebino maše v angleščini, italijanščini in latinščini je Vatikan včeraj objavil na svoji spletni strani v obliki knjižice s 87 stranmi. Maša, katere osrednji del bo pridiga o papeževem življenju, naj bi trajala približno dve uri, spremljala pa jo bo tudi švicarska garda, ki papeža in apostolsko palačo varuje od leta 1506.

Trg svetega Petra je kraj, kjer bodo po bogoslužju ostali visoki gostje, na zadnjem potovanju ob močno poostrenih varnostnih ukrepih naj bi papeža spremljali predvsem verniki. Ko bo krsta prispela do bazilike Marije Snežne, ga bo pričakala skupina ubogih, odrinjenih in pomoči potrebnih, h katerim se je vselej obračal. Le izbrana skupina bo krsto spremljala v baziliko, pred njenimi vrati bodo ostale tudi kamere. Iz Vatikana so sporočili, da bodo ljudje Frančiškovo grobnico lahko obiskali od nedelje zjutraj.

Tako je bilo včeraj že vse pripravljeno za današnjo slovesnost. FOTO: Tiziana Fabi Afp

Kot si je želel papež, bo grob preprost, brez posebnega okrasja, le z napisom Franciscus. Grob iz marmorja, ki izvira iz italijanske dežele Ligurija, od koder prihajajo njegovi predniki, bo umeščen v stensko nišo rimske bazilike, v kateri je pokopanih že sedem papežev.

Na današnji dan se bo začelo tudi devetdnevno žalovanje za Frančiškom, znano kot novemdiales.