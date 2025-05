Pomoči je bistveno premalo, Netanjahu ima svoj načrt

Prek mejnega prehoda Kerem Šalom je v Gazo po poročanju predstavnikov Združenih narodov končno vstopilo približno 90 tovornjakov s humanitarno pomočjo, ki so jo vendale začeli razdeljevati, vendar je to, kot že dneve opozarjajo humanitarne organizacije, le kaplja v morje. Hudo lakoto trpi več kot dva milijona ljudi, pesti jih tudi kronično pomanjkanje pitne vode.

Izraelska vojska ob tem ne jenja s smrtonosnimi napadi na enklavo. Od zgodnjih jutranjih ur je bilo v Gazi ubitih najmanj 38 ljudi, od srede je umrlo že več kot sto ljudi, je ob sklicevanju na zdravstvene vire poročala katarska televizija Al Jazeera.

Izrael je sicer pod vse večjim pritiskom mednarodne skupnosti zaradi katastrofalne humanitarne krize, v katero so zaradi blokade pahnjeni prebivalci Gaze, v ponedeljek vendarle dovolil vstop prvih tovornjakov s pomočjo v enklavo. Ta pomoč sicer niti približno ne zadošča tamkajšnjim potrebam, opozarjajo humanitarne organizacije.

Številne mednarodne humanitarne organizacije sicer opozarjajo, da količina pomoči, za katero je Izrael doslej odobril vstop v Gazo, niti približno ne zadošča tamkajšnjim potrebam FOTO: Ammar Awad/Reuters

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem v sredo ob zagotovitvi, da bo izraelska vojska po končani ofenzivi nadzirala celotno Gazo, izjavil tudi, da je treba preprečiti humanitarno krizo v enklavi. V luči tega je predstavil tristopenjski načrt, ki vključuje dostavo osnovne pomoči v enklavo, odprtje točk za razdeljevanje hrane ameriških podjetij in vzpostavitev »sterilnega območja« na jugu Gaze brez prisotnosti Hamasa, da bi olajšali dobavo pomoči, je poročal DPA.

Organizacija Gaza Humanitarian Foundation (GHF) pod pokroviteljstvom ZDA je napovedala, da bo v prihodnjih dneh v Gazo začela dobavljati pomoč. GHF namerava po lastnih navedbah v prvih 90 dneh delovanja razdeliti približno 300 milijonov obrokov hrane.

Benjamin Netanjahu je je predstavil tristopenjski načrt, ki vključuje dostavo osnovne pomoči v enklavo, v sodelovanju z ZDA. FOTO: Ronen Zvulun/Afp

Po tistem, ko je Izrael na začetku marca uvedel blokado pomoči, je, da bi Hamas prisili, da izpusti talce, prekinil tudi električne vode do glavnih obratov za razsoljevanje, ki so ključni vir vode za prebivalce Gaze, poroča BBC. Otroci so se tako v 19 mesecih vojne že navadili na pitje slane vode, zdravniki pa so zaradi tega zaznali porast resnih ledvičnih težav. »Vemo, da je voda neprimerna za uživanje, a jo še vedno pijemo,« je za BBC povedal oče štirih otrok. »Imeli smo bolečine v želodcu in drisko, vendar smo se s tem sprijaznili. Kaj pa naj naredimo? Piti moramo. Druge možnosti ni.«