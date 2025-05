Trpljenje v Gazi zdramilo tudi Evropo

V nadaljevanju preberite:

Več kot dva meseca trajajoča humanitarna blokada Gaze, zaradi katere opustošeni palestinski enklavi grozi izbruh lakote, je, po vsem sodeč, močno načela implicitno podporo Zahoda izraelski vojni proti palestinskemu skrajnemu gibanju Hamas. Ogorčenje nad trpljenjem civilnega prebivalstva, ki nima dostopa do hrane, zdravil in drugih osnovnih življenjskih potrebščin, je spodbudilo več zahodnih držav, da so Izraelu zagrozile s sankcijami, če nemudoma ne bo sprostil blokade in v Gazo spustil na stotine tovornjakov, polnih pomoči.