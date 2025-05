Roglič je kronometra dobro izkoristil, težava je drugje

Med favoriti za skupno zmago na Giru je bil Primož Roglič na papirju najboljši kronometrist, po 11. etapah pa ne nosi rožnate majice. A ne zato, ker bi zapravil priložnost v boju s štoparico, odpeljal je povsem po pričakovanjih, od vodstva ga loči zaostanek, ki ga je pridelal s smolo v makadamski 9. etapi.

Pogledali smo, kako dobro se je Roglič odrezal na obeh vožnjah na čas (v 2. etapi v Tirani in v 10. od Lucce do Pise). Najbližje mu je od kolesarjev, ki so še vedno v boju za zmagovalni oder, prišel Thymen Arensman, kar ni presenetljivo, nekoliko bolje od pričakovanj pa se je odrezal Juan Ayuso, ki je zaostal le 35 sekund. Tak rezultat bi na skupno dobrih 40 kilometrih vožnje na čas Španec pred dirko zagotovo podpisal, res pa je, da ne prvi ne drugi kronometer nista bila dovolj selektivna za občutnejše razlike.

Juan Ayuso in Isaac del Toro bosta velik izziv za Rogliča. FOTO: Luca Bettini/AFP

Med hribolazci se je najbolje odrezal Simon Yates, tudi Antonio Tiberi je z le dobro minuto zaostanka lahko zadovoljen. Nasprotno pa je lahko slabe volje Egan Bernal, ki je na poti do Pise po padcu v prvem delu kronometra preživljal pravo kalvarijo.







Kolesar Skupni čas kronometrov Skupni seštevek (po 10. etapi) Zaostanek za Rogličem Zaostanek (sek/km) Primož Roglič 49:53 5 / / Thymen Arensman 50:27 10 34s 0,8 Juan Ayuso 50:28 2 35s 0,9 Simon Yates 50:54 4 1m 1s 1,5 Antonio Tiberi 50:56 3 1m 3s 1,6 Brandon McNulty 51:13 6 1m 20s 2,0 Isaac del Toro 51:17 1 1m 24s 2,1 Adam Yates 51:41 7 1m 48s 2,7 Richard Carapaz 52:07 9 2m 14s 3,3 Giulio Ciccone 52:08 8 2m 15s 3,3 Egan Bernal 52:24 11 2m 31s 3,7

Pred Rogličem je še nekaj priložnosti, najprej zahtevna nedeljska etapa z Monte Grappo, nato pa z gorami prepreden zadnji teden dirke po Italiji, kjer bomo dobili končni odgovor o zmagovalcu. Trenutnih 1:24 zaostanka za Isaacom del Torom, ki je včeraj znova dirkal impresivno, ni neulovljivih.