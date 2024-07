Izraelska vojska je v torek malo pred polnočjo z dronom ciljala begunsko taborišče Nur Šams na zasedenem Zahodnem bregu in pri tem ubila štiri moške. O več smrtnih žrtev izraelskih napadov danes znova poročajo tudi iz Gaze, kjer so bili prisiljeni evakuirati vseh 320 pacientov Evropske bolnišnice pri Han Junisu na jugu palestinske enklave.

Han Junis je skupaj z nekaterimi drugi območji na jugu Gaze prizorišče vnovičnega prisilnega razseljevanja palestinskega civilnega prebivalstva, potem ko so izraelske sile tam odredile evakuacijo 250.000 ljudi.

FOTO: Mohamed Salem/Reuters

Tik ob območju, za katero je bila odrejena evakuacija, je tudi Evropska bolnišnica, zaradi česar so od tam umaknili vseh 320 pacientov. »V času, ko je dostop do zdravstvene oskrbe nujen, je hudo videti bolnišnico s 650 posteljami, ki ne obratuje,« je dogajanje na omrežju X komentiral generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Večino pacientov so preselili v bližnjo bolnišnico Naser, ki so jo med zadnjo ofenzivo izraelske sile že oblegale in vanjo tudi vdrle. Tako kot drugod po razdejani palestinski enklavi se tudi tam zdravstveni delavci spopadajo s pomanjkanjem opreme in zdravil.

»Gaza si ne more privoščiti, da izgubi še več bolnišnic,« je še zapisal Tedros in vnovič pozval k premirju.

Glede na izkušnje je pričakovati, da bo na območju, za katero je izraelska vojska predvidela evakuacijo, sledila kopenska ofenziva.

FOTO: Mohamed Salem/Reuters

Izraelske sile medtem nadaljujejo z obstreljevanjem tudi drugih delov enklave. Kot navaja katarska televizija Al Džazira, je bilo v današnjih napadih na severu in v osrednjem delu Gaze ubitih najmanj deset ljudi.

Še štiri Palestince v starosti med 20 in 25 let so okupacijske sile v torek zvečer ubile na Zahodnem bregu. Po navedbah izraelske vojske so z letalom zadeli »teroristično celico na območju Nur Šamsa«. Kot poroča palestinska tiskovna agencija Vafa, so Izraelci napad izvedli z brezpilotnim letalnikom.