Izrael z novimi napadi in racijami v Palestini

Izraelska vojska je ponoči in davi nadaljevala obstreljevanje vzdolž Gaze, med drugim je ciljala tudi šotore z razseljenimi Palestinci v Rafi. Izraelske sile so izvedle tudi nove množične aretacije na zasedenem Zahodnem bregu, kjer naj bi izraelska vlada načrtovala legalizacijo več naselbin.

V napadih izraelskega topništva in letalstva je bilo ponoči in davi v osrednjem delu Gaze ubitih najmanj sedem ljudi, številni so bili ranjeni. Med drugim so izraelske sile ciljale tudi šotore z razseljenimi Palestinci v Rafi, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.

Novo obstreljevanje sledi četrtkovemu vnovičnemu kopenskemu napadu na eno od četrti v mestu Gaza na severu enklave. Palestinske oborožene skupine se tam še naprej spopadajo z izraelsko vojsko, prav tako pa naj bi v smeri Izraela izstrelile več raket.

Izraelske sile so ob tem izvedla nove racije na zasedenem Zahodnem bregu, kjer naj bi skupno pridržala 28 ljudi. Izraelska letala so ponoči ciljala tudi jug Libanona, kjer se zaostruje konflikt s šiitskim gibanjem Hezbolah, piše portal katarske televizije Al Jazeera.

V Gazi je bilo od začetka izraelske ofenzive 7. oktobra lani ubitih že najmanj 37.765 ljudi, pristojni predvidevajo, da je še več tisoč ujetih pod ruševinami. Še več sto ljudi so izraelske sile ubile na Zahodnem bregu in v Libanonu.

Izraelske oblasti sicer tudi na druge načine krepijo pritisk na palestinsko upravo na Zahodnem bregu, ki ji očitajo delovanje proti Izraelu v mednarodnih organih. Skrajno desni finančni minister Bezalel Smotrič je po poročanju izraelskih medijev v četrtek povedal, da je varnostni kabinet potrdil načrte za legalizacijo petih t. i. postojank na Zahodnem bregu.

Gre za naselbine, ki so jih naseljenci postavili brez predhodne odobritve izraelskih oblasti. Po mednarodnem pravu so sicer vse izraelske naselbine na zasedenih ozemljih nezakonite. Urad premierja Benjamina Netanjahuja navedb Smotriča ni komentiral.