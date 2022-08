Geopolitični stres za ranljivo Evropo

V nadaljevanju preberite:

Za Evropsko unijo je ruska invazija v Ukrajino geopolitični pretres z dolgoročnimi posledicami. Kot soseda Rusije in Ukrajine je še posebno ranljiva. V pol leta vojne je EU kljub trenjem uspelo obdržati enotnost. A prihodnji meseci bodo čas velikih preizkušenj.

Kljub ruski propagandi, češ da sankcije ne delujejo in bolj škodujejo EU, temeljitejše analize kažejo njihov široki učinek. Rusija ne more spraviti v pogon niti svojih potniških letal, ki potrebujejo dele in programsko opremo z Zahoda. Preusmeritev dobav plina, ki je doslej prihajal v Evropo, ne bo mogoča brez dolgotrajne in drage gradnje infrastrukture.