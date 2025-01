Nemci v odzivu na Muskovo salutiranje: Gesta govori sama zase

Elon Musk se je med svojim govorom na inavguraciji Donalda Trumpa najprej zahvalil občinstvu, se dotaknil srca in nato desno roko iztegnil na način, ki je nekatere spomnil na nacistično gesto, medtem ko so drugi to zavrnili in trdijo, da je šlo zgolj za naključno dejanje zaradi Maskove vznemirjenosti in gorečnosti.

Dejanje je navkljub vsemu sprožilo val kritik po celi Evropi, saj je Muskovo (domnevno) salutiranje v Nemčiji prepovedano zaradi povezav z nacisti. Musk je sicer znan podpornik nemške skrajno desničarske stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) in je pred kratkim opravil intervju s predsednico stranke Alice Weidel, tudi sovoditelj AfD Tino Chrupalla pa je bil v Washingtonu na Trumpovi inavguraciji.

Sedaj so se na gesto odzvali tudi nemški politiki in novinarji, ki so po večini enakega mnenja in Musku tokrat niso pogledali skozi prste.

Michel Friedman, nemško-francoski publicist in nekdanji namestnik predsednika centralnega sveta Judov, je dejanje opisal kot »sramotno« in dodal: »normaliziranje tabujev je prišlo do točke, kjer je v nevarnosti cel svet. Brutalnost, dehumanizacija, množični morilec in oseba, za katero so bili ljudje le številke. Vse to je bil Hitler in zdi se, da je to izgubilo svoj pomen.«

Charlotte Knobloch, predsednica judovske skupnosti v Münchnu in na Zgornjem Bavarskem, pa je gesto opisala kot »zelo provokativno.« Obenem je poudarila, da ta gesta sama po sebi ni tako pomembna kot Muskovi nedavni poskusi vmešavanja v nemško politiko, saj je milijarder pred prihajajočimi zveznimi volitvami podprl skrajno desno Alternativo za Nemčijo. »Veliko bolj skrb vzbujajoča so politična stališča Elona Muska, njegovo neposredno vmešavanje v nemško parlamentarno volilno kampanjo in njegova podpora stranki, katere cilji so popolno nasprotje demokracije,« je dejala.

Milijarder in tehnološki podjetnik, ki vodi Trumpov oddelek za vladno učinkovitost, se je takoj odzval na kritike in na družbenem omrežju X zapisal: »Odkrito povedano, nasprotniki potrebujejo boljše umazane trike. 'Vsi so Hitler' obtožbe so popolnoma obrabljene.«

Nemški kancler Olaf Scholz je komentiral, da je Muskova podpora skrajni desnici nesprejemljiva: »V Evropi imamo svobodo govora in vsak lahko reče, kar hoče, ne glede na to, ali je milijarder ali ne. Ne sprejemamo pa tega, da ta oseba podpira skrajno desničarska stališča.«

Tudi na to kritiko se je Musk promptno odzval na X, kjer se je zatipkal pri imenu nemškega kanclerja: »Sramota za Oafa Schitza!«

Berlinski sodnik Kai-Uwe Herbst je za Berliner Zeitung povedal, da je namerni diagonalni dvig desne roke v zrak – podoben tistemu, ki ga je naredil Musk – po nemški zakonodaji zadosten dokaz za vložitev obtožbe. Dodal je, da bi bilo sicer treba dokazati tudi zlonamerno namero, in opozoril: »Včasih to naredijo pijani nogometni huligani, včasih propalestinski demonstranti, ki želijo provocirati.« Takšni primeri so po njegovem mnenju večinoma namenjeni provokaciji in ne širjenju nacistične ideologije.

Nevladna organizacija za boj proti antisemitizmu in drugim oblikam diskriminacije, Ameriška liga proti obrekovanju pa je komentirala, da Muskova gesta ni bila nacistični pozdrav. Zapisali so, da je Musk »naredil nerodno potezo v trenutku navdušenja. Obe strani bi morali drugi izkazati malo spoštovanja.« Zaradi komentarja so bili deležni kar nekaj kritik.

Novinar Lenz Jacobsen pa je v časopisu Die Zeit v prispevku z naslovom Hitlerjev pozdrav je Hitlerjev pozdrav zapisal: »Kdor koli na odru, ko ima politični govor pred delno skrajno desničarskim občinstvom, naredi takšno gesto, pozdravlja Hitlerja. Pri tem ni debate o »verjetno« ali »podobno« ali »kontroverzno«. Gesta govori sama zase.«