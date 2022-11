Giorgia Meloni ne popušča Macronu

V nadaljevanju preberite:

Spopad med Italijo in Francijo zaradi migrantov se razpleta tako, da so Italijani prepričani, kako so Francoze ugnali v kozji rog, ker so jih pred dnevi prisilili, da so sprejeli ladjo Ocean Viking, ki je na odprtem morju z dvema drugima čakala na izkrcanje revežev. Dve ladji nevladnih organizacij so sprejeli Italijani, eno so poslali naprej.

Francozi so ladjo naposled sprejeli, potem pa sporočili, da od Italije ne bodo več sprejemali prebežnikov, ki bi jih morali skladno z evropskimi dogovori. V Rim so tudi sporočili, da so italijanske razlage o neznosnem navalu beguncev na italijansko ozemlje zavajajoče in marsikdaj lažne, saj v Italiji ostane zelo malo prišlekov, večina jih odide naprej. S takimi odgovori Italijanom se s Francozi strinjajo tudi Nemci, ki sprejmejo največ prišlekov od tistih, ki prek Italije prikorakajo na sever.