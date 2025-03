Glasna klofuta sodnika Robertsa

V prizadevanjih za izgon kriminalnih in drugih migrantov iz države je ameriški predsednik Donald Trump prejel glasno klofuto. Sam predsednik vrhovnega sodišča John Roberts je zavrnil ustavno tožbo proti zveznim sodnikom, ki nasprotujejo izvršni oblasti, za kar se zavzema republikanski prvak, pa tudi vse več drugih konservativcev.

Vrnitev milijonov migrantov, ki jim je prejšnji predsednik Joe Biden na stežaj odprl vrata ZDA, je bila glavna predvolilna obljuba Donalda Trumpa, posebno zločincev med njimi. Ko je konec tedna ukazal deportacijo skoraj 300 članov venezuelskega kartela Tren de Aragua v Salvador, je skočil pokonci zvezni sodnik v prestolnici Washington James Boasberg ter ukazal takojšnjo vrnitev letal.

»Ups, prepozno!« se je na družbenih omrežjih posmehnil salvadorski predsednik Nayib Bukele, ki v zaporih neusmiljeno obračunava z domačimi in zdaj tudi tujimi zločinci. Trump in drugi republikanci so se zavzeli za odpoklic sodnika Boasberga s poudarkom, da ga je imenoval nekdanji demokratski predsednik Barack Obama. A je zdaj sam predsednik vrhovnega sodišča, imenovanec republikanskega predsednika Georgea W. Busha, stopil na zavoro. »Po več kot dveh stoletjih se je pokazalo, da ustavna tožba ni primeren odgovor na nestrinjanje s sodnimi odločitvami. Za to obstaja običajen prizivni proces.«

Predsednik vrhovnega sodišča John Roberts je zavrnil ustavno tožbo proti zveznim sodnikom, ki nasprotujejo izvršni oblasti. Foto Chip Somodevilla/Reuters

Ustavna tožba proti zveznemu sodniku bi potekala enako, kot je proti Trumpu v prvem mandatu – predstavniški dom zveznega kongresa mora odločiti o obtožnici, obsodba pa poteka v senatu. V zgodovini ZDA so tako obtožili le peščico zveznih sodnikov in jih še manj obsodili, Trumpu pa zdaj demokratski imenovanci ustavljajo velikopotezno agendo spreobrnitve priseljenske politike prejšnje administracije in drugega obračunavanja z demokratsko »globoko državo«.

Prvi republikanec je stresel bes na »radikalnega levičarskega sodniškega norca« na družbenem omrežju truth social: »Povzročitelj težav in agitator, ki ga je na žalost imenoval Barack Hussein Obama, ni bil izvoljen za predsednika!« Trump verjame, da sam počne le to, za kar so ga izvolili volivci, »skorumpirani« sodnik bi moral biti po njegovem odstranjen. »V naši državi nočemo zlobnih, nasilnih in dementnih zločincev, med katerimi so morilci. Naredimo Ameriko spet veliko!«

Zakon iz leta 1789

Za izgon venezuelskih in drugih mafijcev je republikanski prvak potegnil iz predala zakon o tujih sovražnikih iz leta 1798, ki je bil pred tem uporabljen le v času vojne. Kritiki se bojijo tudi ustavne krize, če glava izvršne oblasti ne bo poslušala sodne, sploh pa je sodnika Boasberga pred Obamo imenoval Bush mlajši. Trump Boasbergu očita tudi milo obsodbo nekdanjega odvetnika zveznega preiskovalnega urada FBI Kevina Clinesmitha, ki je z lažjo dosegel obveščevalni nadzor nad Trumpovim svetovalcem iz predvolilne kampanje 2016 Carterjem Pageem.

Salvadorski predsednik Nayib Bukele v zaporih neusmiljeno obračunava z domačimi in zdaj tudi tujimi zločinci. Foto Jose Cabezas/Reuters

Zdaj republikansko pravosodno ministrstvo dodaja očitke, da je sporni sodnik poskušal doseči objavo zaupnih podatkov nacionalne varnosti. Prizivno sodišče so zaprosili, naj za razsojanje o izgonih kriminalcev določi drugega zveznega sodnika. Medtem ko se spotikajo na sodnih kamnih, ki zahteva običajno zakonsko zaledje vladnih ukrepov, republikanci upajo na ogorčenje javnosti. Med člani južnoameriških tolp je veliko morilcev in posiljevalcev, po republikanskem razumevanju zakonodaje so v ZDA nezakonito. O po novem za terorističnega označenem kartelu Tren de Aragua mnogi verjamejo, da deluje po naročilu venezuelskega samodržca Nicolása ­Madura.