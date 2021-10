Glavni odločevalec v bolnišnici

V nadaljevanju preberite:

Doslej vladajoča stranka Ano premiera Andreja Babiša na parlamentarnih volitvah konec prejšnjega tedna ni zmagala, toda vprašanje, kdo bo vodil novo češko vlado, ostaja odprto. Usoda je v rokah bolehnega in svojeglavega predsednika države Miloša Zemana, ki so ga takoj po srečanju z Babišem odpeljali v bolnišnico.



Najbogatejši Slovak na čelu češke vlade je prišel na pogovor k Zemanu. Po koncu srečanja so mediji poročali le, da se bo 67-letni Babiš z deset let starejšim Zemanom znova sestal v sredo. Predsednik države je v zadnjem času skrivnostno izginil, češki mediji so namignili, da ima politik, čigar ljubezen do alkohola ni bila nikoli skrivnost, resno okvarjena jetra, v njegovem kabinetu pa so šele v petek priznali, da ima Zeman, ki je zaradi bolezni glasoval v svoji rezidenci, zdravstvene težave. Sam je že prej napovedal, da bo dal mandat za sestavo vlade prvaku stranke, ki bo dobila največ glasov. To je Babiš, ki je v soboto zvečer sicer priznal poraz, hkrati pa dodal, da je odločitev v rokah predsednika države. Ta je med predvolilno tekmo večkrat izjavil, da hočejo politične stranke s predvolilnimi zavezništvi prevarati volivce, zato poznavalci političnih razmer na Češkem pravijo, da je malo verjetno, da bo vodenje vlade prepustil dejanskemu zmagovalcu volitev, 57-letnemu profesorju in politologu Petru Fiali, voditelju koalicije treh desnosredinskih strank, ki so se združile v zavezništvo Spolu (Skupaj).