González v Madridu, Venezuela v krču

Do letošnjega aprila nihče v Venezueli ni vedel, kdo je Edmundo González Urrutia. Ves svoj vek je preživel v diplomaciji, prilezel je od uradnika do veleposlanika, nikoli ni vstopil v politiko, nikoli ni bil izvoljen na položaj. Ko je Nicolás Maduro preprečil kandidaturo na predsedniških volitvah Maríi Corini Machado, ki jo je do tedaj sprta opozicija izvolila za svojo voditeljico, so izbrskali upokojenega diplomata, ki ga ni bilo nikjer na sceni že dve desetletji. Nikomur ni storil nič hudega, samo figura je bil, ki jo je opozicija potrebovala. Maduro se ga je po volitvah lotil na trdo, dal je razpisati tiralico. González Urrutia se je rešil tako, da je zaprosil za azil v Španiji.