V Venezueli opozicija vztraja, da Maduro ni zmagal

Kandidat venezuelske opozicije Edmundo Gonzalez Urrutia je v četrtek izpodbijal rezultate predsedniških volitev z 28. julija, na katerih naj bi z 52 odstotki glasov nov mandat na čelu države prejel Nicolas Maduro. Gonzalez Urrutia trdi, da je na volitvah v resnici zmagal on, in od Madura zahteva, naj v dobro rojakov omogoči politično tranzicijo v državi.

Čeprav nacionalni volilni svet Venezuele (CNE) ni objavil kopije uradnih volilnih zapisnikov, se je Maduro razglasil za zmagovalca julijskih volitev in začel svoj tretji šestletni mandat na čelu države.

»Nicolasa Madura pozivam: spoštuj voljo venezuelskega ljudstva, kajti igraš se z življenji milijonov svojih rojakov,« je dejal 74-letni upokojeni diplomat in Madura pozval, naj omogoči politično tranzicijo.

»Brez politične rešitve na vidiku gre gospodarstvu iz dneva v dan slabše,« je dejal in odgovornost za stanje v državi pripisal sedanjemu predsedniku. Urrutia je poudaril, da si »Venezuela zasluži stabilno prihodnost, blaginjo in mir, za kar je treba spoštovati voljo ljudi in omogočiti oblast vladi, ki bo sposobna povrniti zaupanje in odpreti vrata gospodarskemu razvoju,« je dodal.

Kot je 5. avgusta sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, rezultatov volitev, ki jih je CNE objavil 2. avgusta, ni mogoče priznati brez podpornih dokazov. »Kakršen koli poskus odlašanja celovite objave uradnih rezultatov glasovanja le še dodatno krepi dvome o verodostojnosti uradno objavljenih izidov,« piše v izjavi visokega zunanjepolitičnega predstavnika.

Kopije zapisnikov volitev, ki jih je objavila opozicija in jih je pregledalo več neodvisnih organizacij, nakazujejo, da bi lahko Urrutia zmagal na predsedniških volitvah, in to s pomembno večino.

Predsednika Brazilije in Kolumbije sta venezuelskega kolega v četrtek ločeno pozvala k premisleku o razpisu novih volitev.

Rezultate julijskih volitev in Madurove zmage ne priznavajo ZDA, EU in več latinskoameriških držav. FOTO: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

S predlogom Luiza Inácia Lule da Silve in Gustava Petra naj bi se po navedbah francoske tiskovne agencije AFP najprej strinjal tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki pa je pozneje podporo predlogu umaknil, saj je, kot je pojasnil tiskovni predstavnik Bele hiše za nacionalno varnost John Kirby, »večini venezuelskega ljudstva, ZDA in vse več državam popolnoma jasno, da je Urrutia na volitvah zmagal«.

Na pobudo tujih voditeljev se je že odzval tudi Maduro in dejal: »Diplomacije ne bomo vodili pred mikrofoni. Vsak predsednik in vsaka država ve, kako upravljati notranje zadeve.«

Rezultate julijskih volitev in Madurove zmage ne priznavajo ZDA, EU in več latinskoameriških držav. V državi so izbruhnili tudi protesti, v katerih je po navedbah protestnikov življenje izgubilo 25 ljudi, več deset je bilo ranjenih in več kot 2400 priprtih.