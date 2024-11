Googlovi proletarci vseh držav – združite se!

V nadaljevanju preberite:

»Ta iznajdba bo bo namreč v dušah tistih, ki se je naučijo, zaradi zanemarjanja spomina povzročila pozabo, ker se bodo zaradi zaupanja v pisanje spominjali od zunaj, zaradi tujih znakov, ne pa od znotraj, sami od sebe. Torej nisi iznašel zdravila za spomin, ampak za spominjanje. In učencem pridobivaš videz modrosti, ne njene resnice. Veliko bodo namreč od tebe slišal, in ne da bi se poučili se jim bo zdelo, da marsikaj poznajo, čeprav večinoma ne poznajo ničesar in se je z njimi težko družiti, ker niso postali modri, ampak navidezno modri.«

Na kaj ste najprej pomislili, ko ste prebrali te besede? Na Google, mar ne? A to so v resnici besede modrega Sokrata. Gre za citat iz Platonovega dela Fajdros, ki ga je ta filozof napisal okoli 370 let pred našim štetjem. Sokrat se je bal zapisanih besed, in to skorajda z istimi argumenti, s katerimi se zdaj nekateri bojijo množičnega opiranja na internet, zaradi katerega je mogoče zlahka zanemariti spominjanje, spomin pa spremeniti v opominjanje.