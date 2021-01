Gospodarski dosežki prekinitve ognja

V ndaljevanju preberite:

Če bodo uresničeni dogovori, se bo Azerbajdžanu odprla pot do Turčije, Armenija bo dobila povezavo z Rusijo in Iranom, ruski vlaki pa ne bodo vozili le do Armenije, temveč se bosta v »enotno železniško omrežje« povezali tudi Rusija in Turčija. »Bo 40 milijard dolarjev vreden cevovod zagotovil mir v Gorskem Karabahu?« je bil pred dnevi naslov članka na nemškem novičarskem spletišču heise.de. V njem so ugotovili, da je le enajst dni po podpisu premirja začel delovati čezjadranski plinovod, po katerem je konec decembra prvi azerbajdžanski plin iz bogatega nahajališča Šah Deniz na Kaspijskem morju pritekel v Bolgarijo, Grčijo in Italijo.