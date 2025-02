Grožnje z bombami na hrvaških šolah

Več šol v različnih mestih na Hrvaškem, vključno z Zagrebom, Požego, Čakovcem in Osijekom, je prejelo anonimne grožnje o postavljenih bombah. Med ustanovami, ki so bile pod morebitno nevarnostjo, sta bili tudi Strojna tehniška šola Frana Bošnjakovića v Zagrebu in Gimnazija Požega, kjer so takoj evakuirali učence in zaposlene. Policija je v Zagrebu zaradi varnostnih razlogov zaprla Konavosko ulico, kjer stojita dve izmed šol, na katere so bile naslovljene grožnje.

Grožnje so prispele po elektronski pošti, kar je sprožilo obsežno policijsko preiskavo. Policisti so bili takoj napoteni na lokacije, ki so prejele grožnje, in so začeli preverjati resničnost prejetih informacij. Med preiskavo so šole ostale zaprte, da bi zagotovile varnost učencev in osebja.

Na Strojni šoli Frana Bošnjakovića so učenci in zaposleni nemudoma zapustili šolske prostore, podobno je bilo tudi v Gimnaziji Požega. V Osijeku je srednješolski center v Oseški ulici prav tako prejel anonimno grožnjo, kar je povzročilo evakuacijo vseh prisotnih.

Ravnateljica Tehniške šole Ruđerja Boškovića Đurđica Fuštar je medtem zagotovila, da so vsi učenci na varnem. Fuštarjeva je poudarila, da so varnostni ukrepi v takšnih situacijah ključni in da je najpomembneje zagotoviti mirnost in varnost vseh vpletenih.

Hrvaški viri navajajo, da so bile grožnje obravnavane zelo resno, saj sta varnost učencev in osebja prioriteta. Preiskave še vedno potekajo, policija pa še naprej išče morebitne eksplozivne naprave in preverja verodostojnost groženj.

Pred kratkim je tudi najmanj 229 slovenskih šol, tako osnovnih kot srednjih, in vrtcev dobilo po elektronski pošti sporočilo s podobnimi grožnjami.