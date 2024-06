Gruzijske sanje, nočna mora za demokracijo

V nadaljevanju preberite:

Gruzija velja za varno zakavkaško državo, ki meji na Turčijo, Armenijo, Azerbajdžan in Rusko federacijo. Ima milo klimo, na zahodu se razprostira vse do Črnega morja, slovi kot zibelka vinogradništva in vinarstva, saj tam pridelujejo vino že več kot osem tisoč let, ter kot dežela gostoljubnih ljudi.

Leta 2022 je Gruzija zaprosila za članstvo v Evropski uniji (EU) in leta 2023 na podlagi dejstva, da se je zavezala izpeljati različne demokratične reforme, dobila status kandidatke. Dve prednostni nalogi, ki ju je opredelila EU, se nanašata na »prizadevanja za zagotavljanje svobodnega, profesionalnega, pluralističnega in neodvisnega medijskega okolja« in na »zagotavljanje vključevanja civilne družbe v procese odločanja na vseh ravneh«. Kot država kandidatka za vstop v EU, bi morala Gruzija svojo zakonodajo ustrezno približati pravnemu redu EU.