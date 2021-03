HDZ s Filipovićem v Zagrebu, SDP na Reki

V nadaljevanju preberite: Smrt dolgoletnega zagrebškega župana Milana Bandića je, pa naj se sliši še tako nenavadno, dodobra premešala predvolilne politične karte. Po drugem krogu predsedniških volitev januarja lani in rednih parlamentarnih volitvah julija bodo maja lokalne volitve. V središču pozornosti so že nekaj časa županske volitve v Zagrebu. Dolgoletni župan Milan Bandić se je nameraval kljub več kot 200 obtožnicam zaradi domnevne zlorabe položaja in korupcije potegovati za sedmi zaporedni mandat na čelu največjega hrvaškega mesta. Vendar mu je nedavna smrt v 66. letu to preprečila.