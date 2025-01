Izrael vztraja v Libanonu, Trump bi Palestince preselil v Egipt in Jordanijo

Izraelska vojska bi se morala danes v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja umakniti z juga Libanona, a izraelske oblasti so sporočile, da bo umik nadaljevan tudi po dogovorjenem roku. Izrael vztraja, da se umik ne bo zaključil, dokler libanonska vojska ne prevzame nadzora na jugu in dokler se borci Hezbolaha ne umaknejo severno od reke Litani.

Medtem se je kljub prisotnosti izraelskih sil več sto Libanoncev začelo vračati v svoje vasi, vendar sta bili v izraelskem streljanju ubiti dve osebi, 32 je bilo ranjenih. Libanonska vojska je obtožila Izrael zavlačevanja pri umiku, novi libanonski predsednik Joseph Aoun pa je skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom pozval k pritisku na Izrael, da spoštuje dogovor in preneha z uničevanjem infrastrukture na jugu države.

Izrael še ni pojasnil, koliko časa namerava nadaljevati z zasedbo določenih območij, kar dodatno zaostruje napetosti in ovira vrnitev prebivalcev.

FOTO: Mohammed Salem Reuters

Donald Trump je med tem v soboto predlagal, da bi zaradi obsežnega uničenja Gaze Palestince začasno ali trajno preselili v Egipt in Jordanijo. Predlog je predstavil v luči popolnega opustošenja Gaze po več kot 15 mesecih izraelskih napadov. Dejal je, da bi Arabskim državam, kot sta Egipt in Jordanija, predlagal gradnjo stanovanj za razseljene Palestince, kjer bi lahko »živeli v miru«. Trump je že govoril z jordanskim kraljem Abdulahom II. in napovedal pogovore z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem.

Palestinsko gibanje Hamas in Islamski džihad pa sta predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa o preselitvi prebivalcev Gaze v Egipt in Jordanijo zavrnila. Hamas je sporočil, da bodo Palestinci, tako kot v preteklosti, preprečili projekte preselitve in nadomestnih domovin. Islamski džihad je predlog označil za spodbujanje vojnih zločinov, saj naj bi Palestince prisiljeval, da zapustijo svojo zemljo.

Trump je predlog predstavil kot rešitev za opustošeno Gazo, pri čemer je predlagal, da bi premestitev prebivalcev lahko bila začasna ali trajna. V Izraelu je predlog podprl finančni minister Bezalel Smotrič, ki meni, da bi selitev Palestincem omogočila boljše življenje na drugih lokacijah.

Trumpov predlog je podprl donedavni izraelski minister Itamar Ben-Gvir, ki je idejo označil kot »odlično« in zaradi dogovora o premirju zapustil izraelsko vlado. Predlog je podprl tudi finančni minister Bezalel Smotrič, ki meni, da bi Palestinci v drugih krajih lahko ustvarili boljše življenje. V Egiptu in Jordaniji že biva veliko Palestincev, večinoma potomcev beguncev iz obdobja ustanovitve Izraela.