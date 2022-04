Hrvaška danes spet v žrelu preteklosti

V nadaljevanju preberite:

Dogodki na Pliberškem polju okoli 15. maja 1945 in poznejši »hrvaški križev pot«, kot takratno dogajanje opisuje hrvaška desno usmerjena izseljenska literatura, so za Hrvate, poleg razvpitega ustaškega taborišča Jasenovac, osrednje zgodovinske in ideološke teme. Politiki z obeh strani političnega prostora, seveda pa tudi hrvaška Cerkev, jih redno izrabljajo za medsebojne obračune.