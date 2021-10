Hrvaška radiotelevizija za vse, ne le zanje

V nadaljevanju preberite:

Novinarji, združeni v Hrvaškem novinarskem društvu (HND) in sindikatu hrvaških novinarjev, so zgroženi. Vzroka sta izbira ravnatelja Hrvaške radiotelevizije (HRT) – v sredo je sabor potrdil imenovanje Roberta Šveba, sicer kandidata vladajoče HDZ – in cenzura, ki je menda čedalje bolj očitna v tem javnem servisu. Za hrvaške novinarje to sploh ni več javni servis, ampak, kot meni podpredsednik HND Goran Gazdek, »sredstvo v rokah politične moči«.