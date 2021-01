Hrvaški glasbeniki za Petrinjo

V nadaljevanju preberite:

Mišljeno je bilo, da bo Cro Band Aid enkratni projekt, s katerim bodo ljudem dvignili moralo med krvavo morijo na ozemlju Hrvaške v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Pa ni bilo tako. Hrvaški glasbeniki so se od leta 1991 še nekajkrat zbrali. Ena od pevk takratnega Band Aida, Doris Dragović, je s kolegi posnela pesem tudi ob potresu na območju Petrinje, Gline in Siska.