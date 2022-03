Hrvaški grozi, da bo zaradi Madžarov ob milijardo dolarjev

V nadaljevanju preberite:

Postopek med madžarskim energetskim koncernom Mol in Hrvaško je končan. Sodišče Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov (ICISD) v Washingtonu bo odločitev izreklo najpozneje do junija. Madžari zahtevajo od Hrvaške milijardo ameriških dolarjev odškodnine zaradi zapletov in nagajanja pri prenosu lastništva, Hrvati temu nasprotujejo.

Zgodba o tem, kako je ta hrvaška naftna družba končala pod popolnim nadzorom madžarskega Mola, je zapletena. Še bolj se je zapletlo, ko je hrvaško sodišče nekdanjega premierja Iva Sanaderja spoznalo za vojnega dobičkarja, ki je zaradi podkupnine prodal hrvaško Ino madžarskemu koncernu.

Postopek pred ICSID, mednarodno arbitražno institucijo, ustanovljeno leta 1966 za pravno reševanje sporov in spravo med mednarodnimi vlagatelji in državami, so pred devetimi leti uvedli Madžari, ki trdijo, da Hrvaška ni spoštovala dogovorjenih obveznosti iz osrednjega sporazuma o poslovanju.